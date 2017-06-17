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    Парад трамваев на Подоле: на ретросоставах покатают бесплатно - "Киевпастранс"

    (обновлено: )98
    Горожане и гости столицы смогут увидеть и первый киевский вагон, который начал курсировать в городе 125 назад. Об этом в эфире "ГС" рассказала начальник службы маркетинга и связей с общественностью КП "Киевпастранс" Анна Бондарь.
    Парад трамваев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В субботу проходит парад трамваев на Контрактовой площади. Таким мероприятием в Киеве отмечают 125-летие запуска первого электрического трамвая.

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     Именно в Киеве 13 июня 1892 года он появился первым из всех городов и Украины, и тогдашней Российской империи. Его запустили почти на 20 лет раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. И сегодня «Киевпастранс» покажет всю историческую эволюцию трамвая — от старых вагонов до самых современных.

    О том, что киевляне и гости города смогут увидеть на параде, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала начальник службы маркетинга и связей с общественностью КП "Киевпастранс" Анна Бондарь.

    "У нас никогда не было такого масштабного мероприятия. Сегодня у нас выставлены 20 моделей, включая спецтехнику, всего же в параде примет участие до 40 единиц подвижного состава. Также можно будет увидеть ретроавтомобили и автобусы. Будет и первый киевский вагон, который 125 назад начал курсировать в городе, он стоит на почетном месте. Три года назад его реставрировали, и сейчас он — полностью на ходу", — рассказала Бондарь.

    По ее словам, традиционно каждый желающий сможет зайти в трамвай и покататься.

    "Будет два направления — к Подольскому трамвайному депо или до станции скоростного трамвая "Гната Юры". Это будет бесплатно", — отметила спикер "Киевпастранса".

    Ранее сообщалось, что в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичная полиция будет работать в усиленном режиме в период с 16 по 18 июня.

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