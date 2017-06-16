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    Киев

    На въезде в Киев обрушились буквы с названием города - СМИ

    (обновлено: )17040
    Как отмечается, территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена, на месте находятся несколько человек. По данным СМИ, находящиеся на месте происшествия люди проводят замену букв.
    На въезде в Киев обрушились буквы с названием города
    УНН

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. На въезде в столицу на Бориспольском шоссе упали большие буквы, образовывающие надпись "Киев", передает УНН.

    Как отмечается, территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена, на месте находятся несколько человек.

    сообщество "Типичный Киев" во "ВКонтакте"
    Надпись "Киев" на въезде в столицу. Архивное фото

    По данным других СМИ, находящиеся на месте люди проводят замену букв.

    Смотрите также: На Контрактовой площади демонтируют все МАФы

    Ранее сообщалось, что после демонтажа киосков в сквере на столичной Контрактовой площади начнется реконструкция.

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