На въезде в Киев обрушились буквы с названием города - СМИ

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. На въезде в столицу на Бориспольском шоссе упали большие буквы, образовывающие надпись "Киев", передает УНН.

Как отмечается, территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена, на месте находятся несколько человек.

сообщество "Типичный Киев" во "ВКонтакте" Надпись "Киев" на въезде в столицу. Архивное фото

По данным других СМИ, находящиеся на месте люди проводят замену букв.

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Ранее сообщалось, что после демонтажа киосков в сквере на столичной Контрактовой площади начнется реконструкция.