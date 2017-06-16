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    Киев

    Суд Киева подтвердил отмену запрета на ввоз и вывоз вещей из Крыма

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    Согласно решению Административного апелляционного суда Киева, пункт 1 постановления №1035 ("Об ограничении поставок отдельных товаров и услуг с временно оккупированной территории в Украину") признан незаконным и недействительным.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Административный апелляционный суд Киева подтвердил незаконность введенного правительством ограничения на ввоз и вывоз вещей из Крыма, отменив это решение, сообщил юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко.

    Высший административный суд Украины (ВАСУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее Окружной административный суд Киева по иску правозащитников отменил ограничение на ввоз и вывоз вещей из Крыма, правительство обжаловало это решение.

    "Признать незаконным и недействительным пункт 1 постановления №1035 ("Об ограничении поставок отдельных товаров и услуг с временно оккупированной территории в Украину" — Ред.)", — сообщил Тимочко, цитируя судебное определение.

    Украина с января 2016 года прекратила товарооборот с Крымом, были запрещены поставки всех товаров, работ и услуг. Ограничение также распространялось на большинство личных вещей граждан. Запрет не касался социально значимых продуктов. К ним правительство отнесло хлеб, молоко, макароны и сало. Также в Украину по-прежнему могут осуществляться поставки "стратегически важных товаров для экономики и безопасности страны". Кабмин утвердил постановление о запрете поставок в Крым большинства товаров 17 декабря 2015 года.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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