наверх
15.06.201720:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    С пятницы полиция Киева переходит на усиленный режим работы

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (145)

    24
    По информации первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, для охраны правопорядка в Киеве привлекут около 5 тысяч полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии.
    Правоохранители на улицах Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичная полиция будет работать в усиленном режиме в период с 16 по 18 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гей-парад в Киеве. Власти придется договариваться с радикалами - Бондаренко

    "Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок в Киеве во время международной встречи байкеров и "Марша равенства", — заявил Яровой.

    Для охраны правопорядка в эти дни привлекут около 5 тыс. полицейских, среди которых и сотрудники подразделений особого назначения Главных управлений Национальной полиции из разных областей Украины, преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии Украины.

    Открытие съезда любителей мотоциклов и презентация деятельности байкерского клуба Hells Angels запланированы на 16 июня 2017 года. Основным мероприятием встречи станет мотопробег по улицам города, который состоится 17 июня, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов.

    18 июня 2017 года с 10:00 до 13:00 в Киеве запланировано проведение "Марша равенства". По информации организаторов, в мероприятии примут участие до 5 тыс. граждан. В местах проведения мероприятия будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные границы. Также будут действовать 4 контрольно-пропускных пункта с металлоискателями, на которых будет пропускной режим и превентивные полицейские меры. В частности, правоохранители выборочно проверять документы и содержимое сумок участников марша.

    По маршруту проведения марша будут работать 10 групп быстрого реагирования и будут дежурить 2 усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, на охрану публичной безопасности привлекут 12 конных всадников полиции и кинологов со служебными собаками. Усилят охрану и на станциях метрополитена "площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые Ворота" и "Университет", которые находятся недалеко от места проведения "Марша равенства".

    Ранее сообщалось, что организаторы гей-парада в Киеве определились с маршрутом отхода участников мероприятия с места события. Для этого вход на одну из станций временно ограничат — будут пропускать исключительно тех, кто будет возвращаться с акции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным"
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы