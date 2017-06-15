В центре Киева "декоммунизировали" фреску Петра Первого

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КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Фреску Петра Первого "декоммунизировали" в одном из почтовых отделений в центре столицы, сообщил адвокат и блогер Клим Братковский.

"В отделении почтовой связи №71 на Подоле (ул. Константиновская, 8, напротив дом Петра I) декоммунизировали фреску Петра Первого, на которой изображена сцена представления проекта строительства киевской крепости", — написал Братковский на своей странице в Facebook.

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Как сообщила сотрудница почты, кто пожаловался на изображение Петра I.

Ранее сообщалось, что в Украине "декоммунизировали" футбольный клуб "Ильичевец".