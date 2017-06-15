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    В центре Киева "декоммунизировали" фреску Петра Первого

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (171)

    (обновлено: )37409
    Сообщается, что в столице в отделении почтовой связи №71 на Подоле "декоммунизировали" фреску Петра Первого, на которой изображена сцена представления проекта строительства киевской крепости.
    В Киеве декоммунизировали фреску Петра Первого
    Скриншот

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Фреску Петра Первого "декоммунизировали" в одном из почтовых отделений в центре столицы, сообщил адвокат и блогер Клим Братковский.

    "В отделении почтовой связи №71 на Подоле (ул. Константиновская, 8, напротив дом Петра I) декоммунизировали фреску Петра Первого, на которой изображена сцена представления проекта строительства киевской крепости", — написал Братковский на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

    Как сообщила сотрудница почты, кто пожаловался на изображение Петра I.

    Ранее сообщалось, что в Украине "декоммунизировали" футбольный клуб "Ильичевец".

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