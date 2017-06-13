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    Киев

    Кличко отстранил от работы руководителя аппарата КГГА

    (обновлено: )31
    Как стало известно, Бондаренко отстранен с 7 июня "до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов".
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей, говорится в распоряжении №413 от 6 июня, которое опубликовано на официальном сайте киевской власти.

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    Как стало известно, Бондаренко отстранен с 7 июня "до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов".

    Напомним, в мае журналисты заявили, что диплом о высшем юридическом образовании Бондаренко поддельный.

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