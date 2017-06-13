Кличко отстранил от работы руководителя аппарата КГГА

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей, говорится в распоряжении №413 от 6 июня, которое опубликовано на официальном сайте киевской власти.

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Как стало известно, Бондаренко отстранен с 7 июня "до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов".

Напомним, в мае журналисты заявили, что диплом о высшем юридическом образовании Бондаренко поддельный.