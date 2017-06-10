В Киеве до осени ограничен въезд транспорта на Труханов остров

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. На все лето въезд транспорта на Труханов остров в Киеве ограничен для повышения уровня комфорта отдыхающих, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба горгосадминистрации.

"Согласно правилам дорожного движения, знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает проезд транспорта на территорию острова с 8:00 до 22:00, кроме случаев, предусмотренных правилами, а именно: для транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и для транспортных средств, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также для транспортных средств, обслуживающих предприятия, расположенные в обозначенной зоне", — сказал Поворозник.

По его словам, контроль за организацией дорожного движения будет обеспечен в установленном законом порядке, в том числе с привлечением представителей патрульной полиции.

"Такая мера будет способствовать безопасности пешеходов и велосипедистов и минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций. Это один из шагов, направленных на наведение порядка и создание комфортных зон отдыха для киевлян и гостей города. В кратчайшие сроки такие ограничения начнут действовать на всех днепровских островах", — сказал Поворозник.

Он также добавил, что для отдыхающих на территории Труханова острова будет организована перевозка на общественном транспорте, а именно на автобусе, который будет курсировать от Московского моста до Пешеходного моста, и на электрическом мини-поезде.

Ранее сообщалось, что в Киеве в этом году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей, подготовлены 17 зон отдыха у водных объектов, но без возможности купания.