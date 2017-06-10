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    В Киеве в 2018 году откроют трассу протяженностью 1,8 км

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    Как отметили в КГГА, при наличии финансирования и при условии слаженной работы строительство завершат уже к концу 2018 года. Общая сметная стоимость строительства трассы – 410,9 млн грн.
    Светофор. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Киеве до 2019 года собираются открыть трассу протяженностью 1,8 км новой окружной дороги, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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    Как сказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко во время инспекции строительства Большой окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, решение построить подъездную автомобильную дорогу в Оболонском районе Киева принято еще в далеком 2001 году для разгрузки транспортного потока на ул. Богатырской.

    "Отсутствие финансирования не позволило закончить дорогу. Работы возобновлены в декабре 2016 года. Запланированная продолжительность строительства — 22 месяца", — сказал он.

    По его словам, при наличии финансирования и при условии слаженной работы строительство завершат уже к концу 2018 года.

    Общая сметная стоимость строительства этого объекта – 410,9 млн грн. Программой экономического и социального развития Киева на 2017 год предусмотрено 80 млн грн.

    Дорога будет иметь 6 полос. Предполагается обустроить велодорожки и построить подземный пешеходный переход, а также два путепровода: через железную дорогу и через ул. Богатырскую.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с состоянием столичных дорог должна кардинально измениться в течение ближайших двух-трех лет.

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