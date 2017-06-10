В Киеве в 2018 году откроют трассу протяженностью 1,8 км

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Киеве до 2019 года собираются открыть трассу протяженностью 1,8 км новой окружной дороги, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как сказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко во время инспекции строительства Большой окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, решение построить подъездную автомобильную дорогу в Оболонском районе Киева принято еще в далеком 2001 году для разгрузки транспортного потока на ул. Богатырской.

"Отсутствие финансирования не позволило закончить дорогу. Работы возобновлены в декабре 2016 года. Запланированная продолжительность строительства — 22 месяца", — сказал он.

По его словам, при наличии финансирования и при условии слаженной работы строительство завершат уже к концу 2018 года.

Общая сметная стоимость строительства этого объекта – 410,9 млн грн. Программой экономического и социального развития Киева на 2017 год предусмотрено 80 млн грн.

Дорога будет иметь 6 полос. Предполагается обустроить велодорожки и построить подземный пешеходный переход, а также два путепровода: через железную дорогу и через ул. Богатырскую.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с состоянием столичных дорог должна кардинально измениться в течение ближайших двух-трех лет.