В понедельник и вторник в Киеве ограничат движение из-за ремонта дороги

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В понедельник и вторник, 12 и 13 июня, на проспекте Отрадном в Киеве будет частично ограничено автомобильное движение, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"С 08.00 час. до 17.00 час. 12 и 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на просп. Отрадном на участке от ул. Героев Севастополя до ул. Чернышевского будет ограничено движение транспорта", — говорится в сообщении.

Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что выделенных 7,5 млрд гривен на ремонт дорожного покрытия в Украине хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог.