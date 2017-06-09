В Киеве раскурочили скамейки, установленные к Евровидению

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные сломали скамейки на набережной у Международного выставочного центра в Киеве, сообщил депутат Киевсовета Олег Петровец.

"Недавно для киевлян открылась новая современная набережная на Никольской Слободке. Практически сразу она полюбилась людям, удивив своим модерновым дизайном, удобством и использованием самых современных технологий. <…> Пришлось организовывать работы по замене уничтоженных деталей лавочек, выгребания мусора и так далее", — написал Петровец на своей странице в Facebook.

Facebook Олега Петровца В Киеве сломали скамейки, которые были установлены к Евровидению

Поврежденные элементы скамеек заменили.

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