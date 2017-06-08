Против мэра Кличко возбуждено дело - СМИ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за указания недостоверной информации в декларации. Об этом сообщает украинское "Радио Свобода", ссылаясь на расследование программы "Схемы".

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В расследовании указывается, что в Гамбурге и Лос-Анджелесе есть имения, которыми пользуется семья Кличко, однако они не указаны в электронной декларации мэра. НАБУ начало уголовное производство после обращения юристов Центра противодействия коррупции.

Напомним, бывший начальник Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрей Криволапов и экс-глава Государственной налоговой службы в АР Крым Константин Циркун арестованы в зале Апелляционного суда Киева.