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    Киев

    Стало известно, почему с Русановки в Киеве убрали конную полицию

    (обновлено: )14021
    Сообщается, что конный патруль больше не будет работать на Русановской набережной, так как у местных жителей вызывали недовольство лошадиные фекалии.
    Конная полиция Киева
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Русановскую набережную в Киеве больше не патрулирует полиция.

    Причина — недовольство жителей из-за лошадиных фекалий, сообщает "Сегодня".

    По информации издания, теперь четыре конных патруля контролируют правопорядок в других местах Киева, а на Русановке работает велопатруль.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве на Левом берегу лошадь из конной полиции сбила женщину, гуляющую в лесной зоне с дочкой.

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