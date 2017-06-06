Стало известно, почему с Русановки в Киеве убрали конную полицию

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Русановскую набережную в Киеве больше не патрулирует полиция.

Причина — недовольство жителей из-за лошадиных фекалий, сообщает "Сегодня".

По информации издания, теперь четыре конных патруля контролируют правопорядок в других местах Киева, а на Русановке работает велопатруль.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Левом берегу лошадь из конной полиции сбила женщину, гуляющую в лесной зоне с дочкой.