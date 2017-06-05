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    Киев

    На Киев надвигается шторм

    (обновлено: )16201
    В КГГА напомнили как себя вести при ураганном ветре, в частности, необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
    Сильный ветер. Архивное фото
    REUTERS Enrique Marcarian

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В ближайший час с удержанием до конца суток 5 июня  в Киеве ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером – грозы, предупреждает Украинский гидрометцентр.

    Ураган в Свердловской области РФ
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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

    все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

    если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

    в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

    избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 5 июня

    Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.

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