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    Кличко открыл Сад камней и высадил сакуры в парке Киото

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    Согласно информации, в парке Киото открылся Сад камней - с сухим озером, каменными мостиками, декоративной подсветкой и редкими декоративными растениями, адаптированными к климату Киева.
    Кличко открыл Сад камней и высадил сакуры в парке Киото
    Киевская городская государственная администрация

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Киото Дайсаку Кадокава открыли первую очередь реконструированного парка Киото в Деснянском районе столицы.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы, мэры городов-побратимов также заложили капсулу времени в новом Саду камней и высадили сакуры.

    Во время открытия Кличко напомнил, что парк Киото является одним из самых красивых и самых уникальных парков Киева. Он был основан в 1972 году в знак дружественных отношений между Киевом и культурной столицей Японии — Киото, сразу после подписания договора о сотрудничестве и развитии между городами.

    По словам Кличко, в прошлом году во время его визита в Киото украинская и японская стороны договорились о более эффективном сотрудничестве городов-побратимов, в том числе — об обновлении парка.

    Проект реконструкции парка Киото в Киеве разработан при участии одного из ведущих дизайнеров традиционных японских парков — Широ Накане.

    В частности, отметил Кличко, сегодня открылся Сад камней его авторства — с сухим озером, каменными мостиками, декоративной подсветкой и редкими декоративными растениями, адаптированными к климату Киева.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко устроил прием с чайной церемонией по случаю визита в Киев делегации городского совета Киото во главе с мэром города Дайсаку Кадокавой.

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