В понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на двух улицах

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в понедельник, 5 июня, будет ограничено движение транспорта на Отрадном проспекте и проспекте Свободы.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", в этих районах будет проходить фрезерование дорожного покрытия.

Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на просп. Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела, а также с 09:00 до 17:00 на просп. Свободы — на участке от просп. В.Порика до ул. Светлицкого.

В связи с этим "Киевавтодор" призвал водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам через десять лет построить дороги, которыми "они будут гордиться".