наверх
03.06.201709:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на двух улицах

    (обновлено: )46
    Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на просп. Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела, а также с 09:00 до 17:00 на просп. Свободы - на участке от просп. В.Порика до ул. Светлицкого.
    Автомобили
    RIA News Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в понедельник, 5 июня, будет ограничено движение транспорта на Отрадном проспекте и проспекте Свободы.

    Порошенко на открытии дороги в Одесской области: аж сердце защемило. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко на открытии дороги в Одесской области: аж сердце защемило

    Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", в этих районах будет проходить фрезерование дорожного покрытия.

    Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на просп. Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела, а также с 09:00 до 17:00 на просп. Свободы — на участке от просп. В.Порика до ул. Светлицкого.

    В связи с этим "Киевавтодор" призвал водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам через десять лет построить дороги, которыми "они будут гордиться".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Андрей Видишенко о захвате Львовского областного совета. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Золотарев: власти продолжат идти по пути демонтажа свободы слова
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний