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    Киев

    Долги Евровидения, украинские подрядчики намерены пикетировать Кабмин

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (115)

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    По информации СМИ, 6 июня около ста компаний начнут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства.
    Евровидение-2017
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Исполнительный продюсер музыкального конкурса Павел Грицак отметил, что информация о том, что Украина потратила больше всех денег на это событие – неправдивая. В целом Украина потратила 20,4 миллиона евро, передает ТСН.

    Улица Крещатик в Киеве
    РИА Новости Украина
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    С отечественными подрядчиками организаторы до сих пор не рассчиталась. СМИ стало известно, что 6 июня около ста компаний начнут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства.

    Сумма задолженности составляет 400 миллионов гривен. ТСН получила фотографию уведомления о пикете от Олега Бурханова.

    В документе в адрес Кличко указано, что протест будет насчитывать 107 человек. На вопрос корреспондента относительно этой темы Грицак подчеркнул, что сумма долга составляет 142 миллиона гривень и они выполнят все обязательства перед подрядчиками.

    ТСН
    Компании проведут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства
     Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

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