Долги Евровидения, украинские подрядчики намерены пикетировать Кабмин

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Исполнительный продюсер музыкального конкурса Павел Грицак отметил, что информация о том, что Украина потратила больше всех денег на это событие – неправдивая. В целом Украина потратила 20,4 миллиона евро, передает ТСН.

С отечественными подрядчиками организаторы до сих пор не рассчиталась. СМИ стало известно, что 6 июня около ста компаний начнут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства.

Сумма задолженности составляет 400 миллионов гривен. ТСН получила фотографию уведомления о пикете от Олега Бурханова.

В документе в адрес Кличко указано, что протест будет насчитывать 107 человек. На вопрос корреспондента относительно этой темы Грицак подчеркнул, что сумма долга составляет 142 миллиона гривень и они выполнят все обязательства перед подрядчиками.

ТСН Компании проведут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства