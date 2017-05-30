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30.05.201702:23
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    Киевские власти сообщили, когда рассчитаются с долгами столицы

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    Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за последние два года Киев погасил 10 млрд долга.
    Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис
    Сайт КГГА

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Киев задолжал различным структурам 13,5 млрд гривен, в результате чего столица находится в состоянии технического дефолта. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

    Подробнее о долгах Киева Геннадий Плис рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Еще два года назад эта цифра была 25 млрд гривен. И благодаря рациональному подходу и эффективной политике нам удалось за последние два года погасить долг на 10 млрд. Таким образом, долги у нас сейчас 13,5 млрд и критичных среди них нет. Они обслуживаются в нормальном порядке. Срок оплаты по ним будет только в 2019-2020 годах и мы их закроем", — заявил первый замглавы КГГА.

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