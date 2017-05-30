Киевские власти сообщили, когда рассчитаются с долгами столицы

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Киев задолжал различным структурам 13,5 млрд гривен, в результате чего столица находится в состоянии технического дефолта. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

Подробнее о долгах Киева Геннадий Плис рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Еще два года назад эта цифра была 25 млрд гривен. И благодаря рациональному подходу и эффективной политике нам удалось за последние два года погасить долг на 10 млрд. Таким образом, долги у нас сейчас 13,5 млрд и критичных среди них нет. Они обслуживаются в нормальном порядке. Срок оплаты по ним будет только в 2019-2020 годах и мы их закроем", — заявил первый замглавы КГГА.

Смотрите также: Момент прорыва теплосети в Киеве