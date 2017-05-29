Прорыв трубы в столице: "Киевэнерго" пообещало заплатить пострадавшим

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КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Пресс-служба компании "Киевэнерго" сообщила, что прорыв трубы в понедельник в Голосеевском районе столицы произошел во время гидравлических испытаний.

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Ранее в соцсетях появились фотографии с места масштабного прорыва трубы. Сообщалось, что из дома, в котором выбиты в результате ЧП окна, выселяют жителей.

"Сегодня около 14.00 по адресу Голосеевский проспект, 27, во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 миллиметров. Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс. Из-за этого произошла утечка на поверхность охлажденной теплосетевой воды и образовалась промоина на придомовой территории размером два на три метра", — говорится в сообщении "Киевэнерго" в Facebook.

По данным компании, в результате утечки теплоносителя было повреждено четыре автомобиля и окна здания перед промоиной. Убытки пострадавшим компенсируют в установленном законодательством порядке.

"Оперативная бригада "Киевэнерго" ликвидирует повреждения участка магистрального трубопровода от ТЭЦ-5. Повреждение было локализовано, утечка воды остановлена", — отмечается в сообщении.