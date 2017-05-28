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    В "Пробеге под каштанами" приняли участие более 10 тыс человек

    (обновлено: )25
    Согласно информации, цель благотворительного "Пробега под каштанами" - сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.
    Пробег под каштанами в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В столице более 10 тысяч человек приняли участие в 25-м благотворительном "Пробеге под каштанами".

    Пробег под каштанами в Киеве
    УНИАН
    Кто быстрее: "Пробег под каштанами" в Киеве

    Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

    Дал старт спортивной акции мэр Киева Виталий Кличко, который также принял участие в ней. 

    Городской голова напомнил, что цель нынешнего забега — сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. "Собранные сегодня средства помогут спасать детей с врожденными пороками сердца", — подчеркнул он. 

    Кличко поблагодарил каждого, кто приобщился к юбилейному "Пробегу под каштанами". Отдельно городской голова выразил благодарность ветеранам АТО, которые также участвовали в забеге. "Они рисковали жизнью, защищали Украину, не прятались, некоторые вернулись с ранениями. И мы должны делать все, чтобы они чувствовали заботу о себе. И я благодарен, что ребята приняли участие в забеге", — сказал мэр Киева.

    Ранее сообщалось, что в столице в субботу, 27 мая, жители столицы отмечали День Киева. В городе прошел массовый марш в вышиванках, театральное шествие с оркестром, а также киевляне и гости города поставили новый рекорд по массовому исполнению гимна Киева.

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