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    Киев

    В воскресенье в Киеве перекроют движение транспорта по ряду улиц

    (обновлено: )17
    Как сообщается, во время проведения велогонки Race Horizon Park Classic перекроют движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр.
    Автомобили. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве из-за проведения благотворительного "Пробега под каштанами" и международной велогонки будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц.

    Киевский велотрек с высоты птичьего полета
    Канал Апостроф на youtube
    Обновленный Киевский велотрек с высоты птичьего полета

    Как сообщает пресс-служба КГГА, с 8.00 до 16.00 во время проведения велогонки Race Horizon Park Classic, посвященной Дню Киева, перекроют движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко — ул. Кировоградская — просп. Валерия Лобановского — ул. Андрея Головко — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр.

    В этот же день с 9.00 до 12.00 движение транспорта будет перекрыто во время проведения 25-го открытого легкоатлетического благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Михайловская площадь — Владимирский проезд — Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Крещатик — Майдан Незалежности.

    Кроме того, с 23.00 27 мая до 06.00 28 мая для монтажа оборудования площадок старта и финиша пробега перекроют для проезда часть Владимирского проезда от перекрестка с улицей Большой Житомирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 20 мая состоялся "Велодень" – общественная акция велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города.

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