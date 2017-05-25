КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Аэропорт "Киев" (Жуляны) в четверг начал принимать рейсы после ремонта взлетно-посадочной полосы и реконструкции терминалов, сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Аэропорт был закрыт на ремонт взлетной полосы с 14 по 24 мая. На время закрытия все авиакомпании, базирующиеся в аэропорту, перенесли отправку и прием рейсов в киевский аэропорт "Борисполь".

"Столичный аэропорт "Киев" начал свою работу. В течение десяти дней, с 14 по 24 мая, в аэропорту продолжался текущий ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы. Все рейсы в этот период выполнял международный аэропорт "Борисполь", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, первую посадку на отремонтированную полосу совершил в четверг в 01.10 самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines — рейс Варшава-Киев. "Следующими прилетели итальянцы Alitalia — рейс Рим-Киев", — отмечается в сообщении.

Facebook Аэропорт Киев - Жуляны Аэропорт "Киев" возобновил работу после ремонта взлетной полосы

Во время ремонта полосы выполнялись работы по реконструкции терминалов аэропорта с целью увеличить пропускную способность аэропорта, а также модернизация и настройка нового оборудования. При этом осуществлялись работы на площади перед аэропортом, добавили в пресс-службе.