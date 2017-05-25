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    В Киеве захватили кабинет председателя Госгеологии

    (обновлено: )13501
    Согласно данным, работники Службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеологии также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями.
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии
    Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

    Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии

    "Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Работники Службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеологии также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", — отмечается в сообщении.

    При этом подчеркивается, что захватчики пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.

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    В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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