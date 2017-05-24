Аэропорт "Киев" готов возобновить работы после 10-дневного "простоя"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) завершил ремонт взлетно-посадочной полосы и будет открыт с 25 мая, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Смотрите также: Танцевальный флешмоб в аэропорту "Борисполь"

"Как и обещали (с 14 мая по 24 мая), аэропорт "Киев" завершил ремонт ВПП и реконструкцию терминалов. Осталось только принарядиться и надраить до блеска стеклянные стены. И уже 25 мая — первый рейс из комфортного столичного аэропорта", — говорится в сообщении.

Аэропорт ранее сообщил, что будет закрыт на ремонт взлетной полосы с 14 по 24 мая, поэтому не сможет обслуживать рейсы. На время закрытия все авиакомпании, базирующиеся в аэропорту, перенесли отправку и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".