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    Киев

    Аэропорт "Киев" готов возобновить работы после 10-дневного "простоя"

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    Аэропорт "Киев" ("Жуляны") был закрыт с 14 мая на ремонт взлетно-посадочной полосы. Возобновление работы аэропорта запланировано на четверг, 25 мая.
    Аэропорт Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) завершил ремонт взлетно-посадочной полосы и будет открыт с 25 мая, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

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    "Как и обещали (с 14 мая по 24 мая), аэропорт "Киев" завершил ремонт ВПП и реконструкцию терминалов. Осталось только принарядиться и надраить до блеска стеклянные стены. И уже 25 мая — первый рейс из комфортного столичного аэропорта", — говорится в сообщении.

    Аэропорт ранее сообщил, что будет закрыт на ремонт взлетной полосы с 14 по 24 мая, поэтому не сможет обслуживать рейсы. На время закрытия все авиакомпании, базирующиеся в аэропорту, перенесли отправку и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

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