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    Киев

    В центре Киева на глазах у прохожих вспыхнул квадроцикл

    (обновлено: )84
    По словам свидетелей происшествия, водителя не было, когда квадроцикл неожиданно загорелся. Спустя 5 минут огонь усилился, после чего машина начала ехать вперед и врезалась в бампер рядом припаркованной BMW.
    В центре Киева на глазах у прохожих вспыхнул квадроцикл
    politeka.net

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева внезапно загорелся квадроцикл, сообщает Politeka со ссылкой на очевидцев.

    Во Львове во время движения загорелся трамвай. Видео
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    Во Львове загорелся трамвай с пассажирами

    По словам свидетелей происшествия, водителя не было, когда квадроцикл неожиданно загорелся.

    Спустя 5 минут огонь усилился, после чего машина начала ехать вперед и врезалась в бампер рядом припаркованной BMW. Сообщается, что пламя едва не дошло до бензобака автомобиля.

    Вовремя прибывшие пожарные успели погасить пламя до возможного взрыва.

    Напомним, 10 мая во Львове во время движения загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай по маршруту №3.

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