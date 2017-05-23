В Киеве памятник архитектуры "замуровали" ради ресторана

Ярослав Кузнецов

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Академика Глушкова мозаичное панно "Ветер" на фасаде памятника архитектуры закрыли панелью и нанесли на нее логотип ресторана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила искусствовед Евгения Моляр.

"Конечно же, это новый владелец не знает ни о команде Аллы Горской, ни об одном в Киеве их панно "Ветер" по мотивам народного искусства и произведений Собачко-Шостак, ни о том, что здание ресторана имеет государственный памяткоохранный статус. Год назад я сообщала о том, что с "Ветра" сняли деревянную вагонку, которой его на много лет прикрыл предыдущий ресторатор. А тут просто решила заглянуть по дороге с ВДНХ где презентовали музей монументальной пропаганды, и что-то там говорили о сохранении наследия", — написала она.

Женя Моляр, facebook Логотип ресторана на месте панно "Ветер"

Мозаичное панно "Ветер" было создано в 1967 году советской художницей, диссиденткой Аллой Горской. Совместно с ней мозаику создавали Борис Плаксий и Виктор Зарецкий. "Ветер" — единственная монументальная работа художников в Киеве.

В январе 2016 года музейные работники обратились к президенту Украины с просьбой включить эту работу в Государственный реестр недвижимых памятников, так как в ноябре 2015 года ресторан продали и он оказался под угрозой сноса. Согласно приказу Министерства культуры здание стало памятником архитектуры, сообщают "Вести".