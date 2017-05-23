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    Киев

    В Киеве памятник архитектуры "замуровали" ради ресторана

    (обновлено: )400
    Искусствовед Евгения Моляр сообщила, что мозаичное панно "Ветер" на фасаде памятника архитектуры закрыто деревянной панелью ради логотипа нового ресторана.
    Панно Ветер - 2011 год.
    Ярослав Кузнецов

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Академика Глушкова мозаичное панно "Ветер" на фасаде памятника архитектуры закрыли панелью и нанесли на нее логотип ресторана.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщила искусствовед Евгения Моляр.

    "Конечно же, это новый владелец не знает ни о команде Аллы Горской, ни об одном в Киеве их панно "Ветер" по мотивам народного искусства и произведений Собачко-Шостак, ни о том, что здание ресторана имеет государственный памяткоохранный статус. Год назад я сообщала о том, что с "Ветра" сняли деревянную вагонку, которой его на много лет прикрыл предыдущий ресторатор. А тут просто решила заглянуть по дороге с ВДНХ где презентовали музей монументальной пропаганды, и что-то там говорили о сохранении наследия", — написала она.

    Женя Моляр, facebook
    "Закрытие" панно "Ветер"
    Женя Моляр, facebook
    Логотип ресторана на месте панно "Ветер"

    Мозаичное панно "Ветер" было создано в 1967 году советской художницей, диссиденткой Аллой Горской. Совместно с ней мозаику создавали Борис Плаксий и Виктор Зарецкий. "Ветер" — единственная монументальная работа художников в Киеве. 

    В январе 2016 года музейные работники обратились к президенту Украины с просьбой включить эту работу в Государственный реестр недвижимых памятников, так как в ноябре 2015 года ресторан продали и он оказался под угрозой сноса.  Согласно приказу Министерства культуры здание стало памятником архитектуры, сообщают "Вести".

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