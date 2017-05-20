КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу днем на Контрактовой площади в Киеве собрались около полусотни автомобилей участников автопробега в имение Президента Петра Порошенко, сообщает УНН.

На месте находились около 40-50 автомобилей, участники акции принесли с собой желто-голубые флаги, а также политические флаги.

На данный момент колонна автомобилей уже выдвинулась по направлению к Козине, где находится имение Порошенко.

Активисты заявляли, что это мирная акция, но, если полиция будет препятствовать движению — будут сопротивляться.

Требованием участников акции является подписание Президентом закона об амнистии для бойцов АТО.

Между тем, по данным издания, полиция перекрывает движение на перекрестках, для того, чтобы колонна могла проехать, не создавая значительных помех.

УНН Автомобильная колонна поехала из Киева в имение Порошенко

Из многих автомобилей раздаются патриотические песни, а государственные номера некоторых из них заклеены.

Ранее сообщалось, что в субботу националисты собираются навестить президента Украины Петра Порошенко в его загородном имении в Козине под Киевом и заблокировать то ли имение, то ли Порошенко в его имении.