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    Кличко сообщил детали реконструкции Шулявского путепровода

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    По словам столичного градоначальника, проект реконструкции предусматривает снос лишь части корпуса завода "Большевик", так как необходимо обустроить правый поворот для авто, которые едут со стороны Святошино.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Для строительства новой современной развязки в районе метро "Шулявская" необходимо демонтировать часть здания завода "Большевик", а решение об этом должен принимать Кабинет министров.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Развязка была построена в 60-е годы прошлого века, и мы знаем, что мост, Шулявский путепровод, давно нуждается в реконструкции, ведь мы получили дорожную инфраструктуру столицы в критическом состоянии, в которую много лет не вкладывались средства. Реконструкцию мы начнем уже в этом году", — приводит слова Кличко пресс-служба КГГА.

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    Также он добавил, что не планирует полностью сносить здание завода "Большевик" на Шулявке. "Проект предусматривает снос только части корпуса, ведь нам нужно обустроить правый поворот для авто, которые едут со стороны Святошино. Мы хотим сделать современную и удобную развязку, поэтому часть здания нам придется демонтировать", — подчеркнул мэр.

    Как сообщалось, всего КГГА рассматривала 7 вариантов реконструкции Шулявского путепровода, из которых выбрали три наиболее подходящих. Предпочтение отдали тем проектам, которые не требуют полного перекрытия проспекта Победы и Шулявского моста. Также при выборе учитывали пропускную способность транспортной модели и стоимость проведения работ.

    Напомним, 27 февраля произошло частичное обрушение Шулявского путепровода

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