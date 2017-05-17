В Киеве живет годовалый миллионер

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Количество людей, которые задекларировали более одного миллиона гривен дохода, составило в Киеве почти две тысячи человек.

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Самым юным оказался годовалый малыш с Оболони. Его родители отразили в декларации получение малышом наследства в миллион гривен, сообщила глава Государственной фискальной службы в столице Людмила Демченко.

Самым пожилым декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Шевченковского района столицы. Мужчина задекларировал более 58 миллионов гривен от продажи недвижимости.

Напомним,зЗа прошлый год 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн, что на 24% (1180 человек) меньше чем в 2015 году.