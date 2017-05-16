В Киеве сдался подозреваемый в убийстве мужчины у McDonalds

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве мужчины возле "Макдональдса" у метро "Минская" Киеве сдался прокуратуре, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне мужчина добровольно явился с повинной в Киевскую местную прокуратуру №5 (Оболонский район).

После проведения опознания одним из свидетелей мужчине сообщено о подозрении в убийстве. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие по уголовному производству продолжается.

Напомним, в конце апреля конфликт между двумя молодыми людьми возник на почве курения в общественном месте. В результате конфликта, один молодой человек ударил другого кулаком в область головы, от чего мужчина скончался на месте. С места ЧП преступник скрылся.



