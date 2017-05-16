"Киевэнерго" с 16 мая отключает горячую воду в двух районах столицы

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" с 16 мая по 25 мая отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Соломенском и Шевченковском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что на время проведения работ горячее водоснабжение временно прекращено для 158 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 7 детских садов, 5 школ и 152 ведомств в Шевченковском районе и для 4 жилых домов, одного лечебного учреждения, одной школы и двух ведомств в Соломенском районе.

Согласно сообщению, киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

Как сообщалось ранее, жители некоторых областных центров и киевляне будут вынуждены платить за холодную воду больше.