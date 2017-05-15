Кличко анонсировал перепись населения в столице

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах провести перепись населения в Киеве в ближайшее время.

"Последний раз перепись населения в Киеве проходила в 2002 году. Тогда установили цифру 2 млн 800 тыс. людей. Сегодня мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 млн людей", — заявил Кличко в эфире "112 Украина".

Кличко считает, что отсутствие безработицы в Киеве является показателем развития города.

"Более того, мы сравнивали города, в Киеве отсутствует безработица, более 530 тыс. каждое утро приезжает в Киев на работу, вечером уезжает, потому что здесь есть работа. Это очень важно. Это для нас показатели развития города", — добавил городской голова.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Павел Розенко провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованной оценки демографического развития страны, участники обсудили возможность проведения переписи населения в Украине, которая ранее все время переносилась.