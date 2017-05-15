наверх
15.05.201720:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Кличко анонсировал перепись населения в столице

    (обновлено: )7
    Киевский градоначальник Виталий Кличко напомнил, что последний раз перепись населения в столице проходила в 2002 году. Мэр добавил, что отсутствие безработицы в Киеве является показателем развития города.
    Виталий Кличко
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах провести перепись населения в Киеве в ближайшее время. 

    Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Виктор Суслов: Украина идет к деградации и тотальной нищете

    "Последний раз перепись населения в Киеве проходила в 2002 году. Тогда установили цифру 2 млн 800 тыс. людей. Сегодня мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 млн людей", — заявил Кличко в эфире "112 Украина".

    Кличко считает, что отсутствие безработицы в Киеве является показателем развития города.

    "Более того, мы сравнивали города, в Киеве отсутствует безработица, более 530 тыс. каждое утро приезжает в Киев на работу, вечером уезжает, потому что здесь есть работа. Это очень важно. Это для нас показатели развития города", — добавил городской голова.

    Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Павел Розенко провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованной оценки демографического развития страны, участники обсудили возможность проведения переписи населения в Украине, которая ранее все время переносилась.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Виталий Сердюк. Задержание после инцидента на Евровидении
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Обстрел Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко