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    Киев

    В Киеве намерены заменить программное обеспечение из РФ на украинское

    (обновлено: )12421
    В сообщении Киевского городского совета отмечается, что КГГА должна разработать и внедрить украинские программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Киевский городской совет намерен отказаться от российского программного обеспечения в пользу украинского, соответствующий проект решения принят на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

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    "Соответствующий документ предлагает запретить использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного и изготовленного российскими компаниями. Данный запрет будет распространяться на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации. Также запрещается использование ПО страны-агрессора для закупок", — сообщается в понедельник на сайте киевского горсовета.

    В частности, согласно проекту решения, в течение этого года Киевская городская государственная администрация (КГГА) должна разработать и внедрить украинские программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия. При этом, как заверили в горсовете, расходы из городского бюджета не нужны.

    Кроме того, город намерен обеспечить техническую и криптографическую защиту информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также до конца года запланировано создать общегородскую систему начислений за жилищно-коммунальные услуги. Постоянная комиссия Киевсовета поручила департаменту информационно-коммуникационных технологий провести инвентаризацию программного обеспечения, которое применяется в Киевсовете и КГГА, а также разработать и представить на согласование комиссии план мероприятий по внедрению отечественного программного обеспечения для нужд местных органов власти.

    В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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