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    Киев

    В Минфине пожаловались на подозрительный фургон, заподозрив слежку

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    По данным Министерства финансов, некоторое время назад у запасного входа в здание ведомства на Подоле сотрудники обнаружили "подозрительный фургон, который регулярно появлялся возле здания".
    В Минфине пожаловались на подозрительный фургон, заподозрив слежку
    Минфин Украины в Facebook

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Минфина Украины обнаружили у здания ведомства подозрительный фургон, из которого могла вестись слежка, работники уведомили об этом правоохранителей, говорится в сообщении министерства в Facebook в понедельник.

    "Много кто интересуется работой Минфина. Несмотря на то, что мы работаем прозрачно и публикуем всю информацию, связанную с нашей деятельностью, кто-то считает, что этого недостаточно… Некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся возле здания. Правоохранительные органы были уведомлены об этом. После проверки было выяснено, что… номерные знаки на нем фальшивые", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, сейчас следственно-оперативная группа правоохранителей выясняет обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее партия "Оппозиционный блок" заявила о слежке за Сергеем Левочкиным, заместителем председателя своей фракции в Верховной Раде, обвинив в этом МВД Украины.

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