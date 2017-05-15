Рекламу в центре Киева убирают для повышения безопасности - КГГА

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Из центра Киева начали убирать рекламу. По информации пресс-службы Киевгоргосадминистрации, в центре столицы начали внедрять первый пилотный проект по упорядочению размещения рекламных конструкций. Предполагается, что из центра Киева уберут рекламные конструкции старого образца, а затем установят другие — нового образца.

Подробнее об этом рассказала начальник отдела рекламы Департамента градостроительства и архитектуры Киевгоргосадминистрации Наталья Гончарова в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Мы не будет заменять конструкции, мы просто решением Киевсовета установили новые правила их размещения. Изменения заключаются в том, что от сегодня определены зоны, которые будут свободны от рекламы для обеспечения повышения уровня безопасности движения на дорогах города. Например, зоны перекрестков, транспортных развязок, зоны остановочных комплексов общественного транспорта, пешеходные наземные переходы. Все эти зоны будут свободны от рекламы", — отметила Гончарова.

Ранее заммэра Киева Алексей Резников на заседании сессии Киевсовета сообщил, что количество конструкций наружной рекламы в Киеве должно сократиться к концу 2018 года на 75%.