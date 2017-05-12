В Киеве крымчанин отобрал квартиру сотрудника испанского посольства

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники столичной прокуратуры и полиции разоблачили мошенника из Крыма, который незаконно завладел квартирой работника посольства Испании в Украине, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

"По результатам досудебного расследования сообщено о подозрении мошеннику, который незаконно завладел паркоместом и элитной квартирой в центре столицы, в которой проживает работник посольства Королевства Испании в Украине", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 57-летний житель Крыма с помощью компьютерной техники изготовил и распечатал постановление судьи Окружного админсуда Киева, которая якобы удовлетворила административный иск мужчины и отменяла решения о государственной регистрации квартиры и места для парковки, расположенных на улице Хорива и стоимостью более 5 миллионов гривен.

Затем, согласно сообщению, используя постановление и другие документы, выданные госорганами, мошенник перерегистрировал на себя право собственности на указанное недвижимое имущество. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов и их использование) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Следствие продолжается.

Накануне движение "Чесно" сообщило, что депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский" в Киеве.