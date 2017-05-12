В киевском супермаркете сняли всю украинскую символику

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Все тризубы и надписи "Украина" оказались заклеенными на холодильниках в одном из супермаркетов Киева, который находится по адресу: улица Ивашкевича, 5, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Тризуб является одним из трех официальных символов Украины наряду с флагом и гимном.

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На просьбу назвать причину, почему в супермаркете убрали украинскую символику, кассир лишь добавила, что "еще и флаг сняли".

facebook.com/KyivOperativ В одном из супермаркетов Киева убрали украинскую символику, 12 мая 2017

Ранее в Киеве вытоптали клумбу с символикой Евровидения-2017. Инцидент произошел в центре Киева на Майдане Незалежности.