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    Киев

    В киевском супермаркете сняли всю украинскую символику

    (обновлено: )23371
    Все надписи "Украина" и тризубы оказались заклеенными. Сотрудники супермаркета не смогли объяснить причину. Кассир добавила, что "еще и флаг сняли". Снимки появились в интернете накануне вечером.
    В одном из супермаркетов Киева убрали украинскую символику, 12 мая 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Все тризубы и надписи "Украина" оказались заклеенными на холодильниках в одном из супермаркетов Киева, который находится по адресу: улица Ивашкевича, 5, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    Тризуб является одним из трех официальных символов Украины наряду с флагом и гимном.

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    На просьбу назвать причину, почему в супермаркете убрали украинскую символику, кассир лишь добавила, что "еще и флаг сняли". 

    facebook.com/KyivOperativ
    В одном из супермаркетов Киева убрали украинскую символику, 12 мая 2017

    Ранее в Киеве вытоптали клумбу с символикой Евровидения-2017. Инцидент произошел в центре Киева на Майдане Незалежности.

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