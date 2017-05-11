В Киеве нашли "недекоммунизированный" памятник Ленину

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева найден все еще недемонтированный памятник Владимиру Ленину, который подпадает под закон о декоммунизации, сообщает сайт nashkiev.ua.

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По данным издания, памятник стоит на улице Казацкой под охраной местной жительницы, которая довольно агрессивно отгоняет от него журналистов, заявляя, что никакого Ленина здесь нет и вообще это частная территория.

"Возможно, постамент спасла неприметная промышленная территория за шлагбаумом, возможно — отсутствие каких-либо упоминаний о его существовании. Или же" героиня "нашего видео, пожилая женщина, которая не жалеет сил для защиты Ильича", — иронизируют журналисты.

Напомним, 5 мая неизвестные распилили фигуру Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области.