В Киеве в четверг потеплеет, но ожидается дождь

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 11 мая, синоптики обещают потепление после неожиданного и сильного майского похолодания, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 14-16 градусов.

По данным синоптиков, ночью 11 мая в Киевской области на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Напомним, с 8 мая в Украине значительно похолодало, местами даже прошел снег и град.