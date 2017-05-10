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    В Киеве в четверг потеплеет, но ожидается дождь

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    В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 14-16 градусов.
    Весна
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 11 мая, синоптики обещают потепление после неожиданного и сильного майского похолодания, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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    Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. 

    Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 14-16 градусов.

    По данным синоптиков, ночью 11 мая в Киевской области на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки  до минус 3 градусов.

    Напомним, с 8 мая в Украине значительно похолодало, местами даже прошел снег и град.

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