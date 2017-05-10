Майские аномалии. В Киеве выпал снег

Типичный Днепр

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В среду, 10 мая, в разных районах Киева выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей.

Facebook Александра Долгого Снег в Киеве 10 мая

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице упала до +3 градусов.

По данным синоптиков, 10 мая в Украине, кроме южной, восточной части и Днепропетровской области, а также 11 мая, в большинстве областей страны, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5°.

Напомним, не так давно майский снегопад обрушился на российскую столицу.

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