Майские аномалии. В Киеве выпал снег

Типичный Днепр
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В среду, 10 мая, в разных районах Киева выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей.
Снег в Киеве 10 мая
Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице упала до +3 градусов.
По данным синоптиков, 10 мая в Украине, кроме южной, восточной части и Днепропетровской области, а также 11 мая, в большинстве областей страны, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5°.
Напомним, не так давно майский снегопад обрушился на российскую столицу.
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