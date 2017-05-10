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    Киев

    Майские аномалии. В Киеве выпал снег

    (обновлено: )45220
    В Украине с понедельника наблюдается похолодание. Так, в понедельник в столице солнечная погода сменилась дождем, а в среду температура воздуха упала до трех градусов тепла.
    Снег. Архивное фото
    Типичный Днепр

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В среду, 10 мая, в разных районах Киева выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей.

    Facebook Александра Долгого
    Снег в Киеве 10 мая

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице упала до +3 градусов.

    По данным синоптиков, 10 мая в Украине, кроме южной, восточной части и Днепропетровской области, а также 11 мая, в большинстве областей страны, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5°.

    Напомним, не так давно майский снегопад обрушился на российскую столицу.

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