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    Киев

    В Киеве температура воздуха упала до +3 градусов

    (обновлено: )4910
    По данным Украинского гидрометцентра, относительная влажность воздуха в столице - 80%, а атмосферное давление - 741 мм. В среду и четверг в ряде регионов страны ожидаются заморозки.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Температура воздуха в Киеве по состоянию на утро среды снизилась до +3 градусов, сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

    "На улице +3°. Атмосферное давление 741 мм. Относительная влажность воздуха 80%", — говорится в сообщении.

    По данным синоптиков, 10 мая в Украине, кроме южной, восточной части и Днепропетровской области, а также 11 мая, в большинстве областей страны, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5°.

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    Накануне Украина отмечала День Победы, на большей части страны прошли дожди. В Киеве температура воздуха находилась в диапазоне +12…14°C.

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