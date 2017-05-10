В Киеве температура воздуха упала до +3 градусов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Температура воздуха в Киеве по состоянию на утро среды снизилась до +3 градусов, сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

"На улице +3°. Атмосферное давление 741 мм. Относительная влажность воздуха 80%", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 10 мая в Украине, кроме южной, восточной части и Днепропетровской области, а также 11 мая, в большинстве областей страны, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5°.

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Накануне Украина отмечала День Победы, на большей части страны прошли дожди. В Киеве температура воздуха находилась в диапазоне +12…14°C.