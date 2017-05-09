Никакого штурма офиса ОУН в Киеве не было - полиция

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что правоохранители не штурмовали офис Организации украинских националистов (ОУН) во вторник на улице Мазепы в Киеве, а только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Об этом в комментарии журналистам в Киеве заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали 24 человека в центральном офисе ОУН в Киеве. Также сообщалось, что правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

"Никакого штурма не было. Здесь были использованы меры полицейского реагирования в рамках следственно-оперативных действий, поскольку в людей сверху бросали яйца, картофель, небольшие палки, краску", — приводит слова Шевченко УНИАН.

По его словам, именно поэтому полиция была вынуждена принять меры, чтобы попасть в помещение и задержать правонарушителей.

"Если бы из окон этого помещения не летели разные предметы — не было бы никаких оснований задерживать этих граждан", — подчеркнул Шевченко.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.