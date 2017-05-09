Бойцы батальона ОУН пикетирует Печерский райотдел полиции - СМИ

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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Киеве участники батальона ОУН пикетируют Печерское отделение полиции.

"По информации бойцов батальона ОУН, именно в этом участке держат 15 задержанных (во время массовых мероприятий в столице — Ред.), однако связи с ними окончательно нет. Те работники полиции, которые охраняют вход в здание, комментариев не дают. Также мы наблюдали, как "скорая" забрала одного из задержанных с позывным "Лютый", его имя Сергей Слюсаренко. У него, очевидно, была травма головы, но при каких обстоятельствах он получил такую травму, он не комментировал, когда садился в карету "скорой". Относительно состояния других задержанных также есть информация от батальона "ОУН", который сейчас пикетирует отделение полиции. Они говорят, что у нескольких задержанных также травмы головы. Ежеминутно количество активистов увеличивается, увеличивается число и работников правоохранительных органов", — сообщает корреспондент "112 Украина".

По последней информации, ситуация возле Печерского отделения полиции спокойная, столкновений не было.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали 24 человека в центральном офисе организации ОУН в Киеве.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Одессе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.