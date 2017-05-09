наверх
09.05.201715:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Бойцы батальона ОУН пикетирует Печерский райотдел полиции - СМИ

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (126)

    (обновлено: )42620
    Сообщается, что активисты ОУН пикетируют Печерское отделение полиции, так как по их информации, именно в этом отделении находятся 15 ранее задержанных активистов.
    Полиция.Киев
    twitter.com/NPU_GOV_UA

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Киеве участники батальона ОУН пикетируют Печерское отделение полиции. 

    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    censor.net.ua
    "Бессмертный полк" в Киеве: столкновения, дымовые шашки и картошка

    "По информации бойцов батальона ОУН, именно в этом участке держат 15 задержанных (во время массовых мероприятий в столице — Ред.), однако связи с ними окончательно нет. Те работники полиции, которые охраняют вход в здание, комментариев не дают. Также мы наблюдали, как "скорая" забрала одного из задержанных с позывным "Лютый", его имя Сергей Слюсаренко. У него, очевидно, была травма головы, но при каких обстоятельствах он получил такую травму, он не комментировал, когда садился в карету "скорой". Относительно состояния других задержанных также есть информация от батальона "ОУН", который сейчас пикетирует отделение полиции. Они говорят, что у нескольких задержанных также травмы головы. Ежеминутно количество активистов увеличивается, увеличивается число и работников правоохранительных органов", — сообщает корреспондент "112 Украина". 

    По последней информации, ситуация возле Печерского отделения полиции спокойная, столкновений не было.

    Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали 24 человека в центральном офисе организации ОУН в Киеве.

    Напомним, ранее правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Одессе, ЗапорожьеНиколаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка в Днепре
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Акция протеста в Париже
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Артем Маслаков
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"