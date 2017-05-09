В Киеве произошла драка в Парке Славы

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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Возле монумента Вечного огня в центре Киева подрались участниками марша "Бессмертный полк" и националисты.

По информации корреспондента РИА Новости Украина, после возложения цветов возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Правоохранители не смогли вмешаться из-за скопления большого количества людей.

В толпе так же периодически раздаются возгласы: "Слава Украине!" и "Бей фашистов!".

Напомним, ранее правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.