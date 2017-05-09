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    В Киеве произошла драка в Парке Славы

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (111)

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    Правоохранители не смогли оперативно вмешаться и разнять дерущихся, так как у монумента Вечного огня в Парке Славы собралось большое количество людей.
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    censor.net.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Возле монумента Вечного огня в центре Киева подрались участниками марша "Бессмертный полк" и националисты.

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    По информации корреспондента РИА Новости Украина, после возложения цветов возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

    Правоохранители не смогли вмешаться из-за скопления большого количества людей.

    В толпе так же периодически раздаются возгласы: "Слава Украине!" и "Бей фашистов!".

    Напомним, ранее правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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