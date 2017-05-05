Рок и вода: киевлян удивили фонтаны на Майдане, "танцующие" под AC/DC

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей опубликовали видео светомузыкальных фонтанов в центре Киева, которые "танцуют" под хит австралийской рок-группы AC\DC "Thunderstruck".

Так, "пляшущие" фонтаны опубликовала на своей странице Инна Соколовская.

В свою очередь пользователи соцсетей активно комментируют данные кадры.

"Танцующие фонтаны под AC/DC! Как вам новая достопримечательность? Обещают включать каждый день с 21:00 до конца сентября. Интересно, в плейлисте "Грибы" будут?" — написал Артур Мхитарян.

Ранее сообщалось, что в фонтане будут играть в основном классическая музыка и композиции, которые избрали киевляне во время голосования. Он будет работать ежедневно, кроме понедельника (санитарный день). Свето-музыкальное шоу будет проходить с 21.00 до 23.00.