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    Киев

    Рок и вода: киевлян удивили фонтаны на Майдане, "танцующие" под AC/DC

    (обновлено: )175
    Пользователи социальных сетей активно комментируют видео, на котором запечатлены кадры киевских фонтанов, "пляшущих" под хит австралийской рок-группы AC\DC "Thunderstruck".
    В Киеве на Майдане Независимости заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей опубликовали видео светомузыкальных фонтанов в центре Киева, которые "танцуют" под хит австралийской рок-группы AC\DC "Thunderstruck".

    Так, "пляшущие" фонтаны опубликовала на своей странице Инна Соколовская.

    В свою очередь пользователи соцсетей активно комментируют данные кадры.

    "Танцующие фонтаны под AC/DC! Как вам новая достопримечательность? Обещают включать каждый день с 21:00 до конца сентября. Интересно, в плейлисте "Грибы" будут?" — написал Артур Мхитарян.

    Ранее сообщалось, что в фонтане будут играть в основном классическая музыка и композиции, которые избрали киевляне во время голосования. Он будет работать ежедневно, кроме понедельника (санитарный день). Свето-музыкальное шоу будет проходить с 21.00 до 23.00.

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