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05.05.201711:46
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    Киев

    В Киеве произошла массовая стычка с участием полиции

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    Согласно данным, авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто.
    В Киеве произошла массовая стычка
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Дорогожичах произошли масштабные разборки между полицией и группой поддержки водителя автомобиля с еврономерами, который нарушил правила дорожного движения, сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

    Инцидент случился в четверг, 4 мая, на перекрестке улиц Олены Телиги и Дорогожицкой.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве произошла массовая стычка

    "Авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто", — отмечается в сообщении.

    Как выяснилось позже, владельцам автомобилей с иностранными номерами удалось "отмазать" своего коллегу. "Еврономера ликуют, полиция разъезжается", — написано в комментарии к посту. 

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