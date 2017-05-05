В Киеве произошла массовая стычка с участием полиции

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Дорогожичах произошли масштабные разборки между полицией и группой поддержки водителя автомобиля с еврономерами, который нарушил правила дорожного движения, сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Инцидент случился в четверг, 4 мая, на перекрестке улиц Олены Телиги и Дорогожицкой.

dtp.kiev.ua В Киеве произошла массовая стычка

"Авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто", — отмечается в сообщении.

Как выяснилось позже, владельцам автомобилей с иностранными номерами удалось "отмазать" своего коллегу. "Еврономера ликуют, полиция разъезжается", — написано в комментарии к посту.