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    Киев

    В Киеве обстреляли автобус

    (обновлено: )28330
    Неизвестный обстрелял из пневматического оружия по окнам маршрутного автобуса №69 (марки МАЗ). В автобусе повреждены пять окон.
    На месте стрельбы по автобусу в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный обстрелял автобуса №69, сообщает "Эспрессо".

    Инцидент произошел на перекрестке улицы семьи Сосниных и бульвара Кольцова. По предварительно информации неизвестный совершил несколько выстрелов из пневматического оружия по окнам маршрутного автобуса №69 (марки МАЗ).

    espreso.tv/news
    На месте стрельбы по автобусу в Киеве

    В автобусе побиты пять окон, пострадавших нет. Стрелявший скрылся с места преступления.

    Ранее сообщалось, что недостроенный дом в дачном массиве Осокорки Дарницкого района столицы неизвестные обстреляли из гранатомета.

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