В Киеве обстреляли автобус

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный обстрелял автобуса №69, сообщает "Эспрессо".

Инцидент произошел на перекрестке улицы семьи Сосниных и бульвара Кольцова. По предварительно информации неизвестный совершил несколько выстрелов из пневматического оружия по окнам маршрутного автобуса №69 (марки МАЗ).

espreso.tv/news На месте стрельбы по автобусу в Киеве

В автобусе побиты пять окон, пострадавших нет. Стрелявший скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что недостроенный дом в дачном массиве Осокорки Дарницкого района столицы неизвестные обстреляли из гранатомета.