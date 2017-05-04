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    Киев

    Кличко рассказал, как будет выглядеть Арка Дружбы народов в Киеве

    (обновлено: )12901
    Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на незавершенном участке Арки Дружбы народов будет размещен фрагмент национального украинского орнамента.
    Арку Дружбы народов в Киеве покрасили в цвета радуги к Евровидению
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Арка Дружбы народов в Киеве будет украшена национальным украинским орнаментом, заявил столичный градоначальник Виталий Кличко. 

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    "Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку Дружбы народов цветами радуги. Кое-кто начал говорить, что это, якобы, какая-то не такая символика, намекая на определенные организаций. У меня есть фотография 2010 года, когда Арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний. Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинской орнамента. Никаких конфликтов не будет", — подчеркнул Кличко.

    Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

    Недавно ее стали окрашивать в цвета радуги.

    Однако позже активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Как заявил спикер "Правого Сектора" Артем Скоропадский, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

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