Дом профсоюзов в Киеве накрыли большим панно: "Свобода - это наша религия"

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве накрыли большим панно к Евровидению. Об этом сообщает УНН.

Панно состоит из двух полотен. Одну сторону Дома профсоюзов уже закрыли.

Так, на полотне видна цепь, а также надпись на английском: "Freedom is our religion", что в переводе означает "Свобода — это наша религия".

Другая сторона здания еще не накрыта. Полотно спущено только частично.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.