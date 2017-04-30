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    Дом профсоюзов в Киеве накрыли большим панно: "Свобода - это наша религия"

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    Согласно информации, панно состоит из двух полотен. На одном из полотен видна цепь, а также надпись на английском: "Freedom is our religion", что в переводе означает "Свобода - это наша религия".
    Киевский Дом профсоюзов накрыли большим панно к Евровидению-2017
    УНН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве накрыли большим панно к Евровидению. Об этом сообщает УНН.

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    Панно состоит из двух полотен. Одну сторону Дома профсоюзов уже закрыли.

    Так, на полотне видна цепь, а также надпись на английском: "Freedom is our religion", что в переводе означает "Свобода — это наша религия".

    Другая сторона здания еще не накрыта. Полотно спущено только частично.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

    Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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