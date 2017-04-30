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    Нацполиция: металлоискатели вокруг Еврогородка в Киеве не будут устанавливаться

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    По словам начальника Нацполиции Киева Андрея Крищенко, особое внимание полицейские будут обращать на подозрительных лиц, а также людей с чемоданами или рюкзаками. Однако осуществлять проверку будут выборочно, в зависимости от ситуации.
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    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Полиция не будет устанавливать рамки-металлоискатели вокруг локации "Еврогородок" на Крещатике, сообщил на брифинге в Киеве начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко.

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    "Металлодетекторами непосредственно ограничивать Еврогородок мы не планируем, в частности полностью закрывать его металлоискателями", — сказал Крищенко, отметив, что подавляющее большинство правоохранителей будет иметь при себе ручные металлодетекторы, с помощью которых будет осуществляться проверка.

    Также Крищенко отметил, что особое внимание полицейские будут обращать на подозрительных лиц, а также людей с чемоданами или рюкзаками. Однако осуществлять проверку будут выборочно, в зависимости от ситуации.

    Еврогородок — одна из локаций Евровидения — начали устанавливать 26 апреля. Вход в локацию, где на большом экране будут транслироваться все шоу Евровидения, бесплатный.

    Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

     

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