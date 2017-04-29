В Киеве у правительственных курьеров отобрали почту и пистолеты - СМИ

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные в камуфляжной форме напали на сотрудников фельдъегерской службы (правительственная курьерская служба), отобрав у них два пакета с правительственной корреспонденцией и два пистолета Макарова, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо".

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"В городе Киеве на Вокзальной площади неизвестные лица в камуфляжной форме в количестве 5 человек совершили нападение на сотрудников фельдъегерской службы и завладели двумя пакетами с правительственной корреспонденцией и двумя пистолетами Макарова с магазинами", — говорится в сообщении.

Также подтвердила факт нападения на своей странице в Facebook спикер столичной полиции Оксана Блищик.

Она сообщила, что инцидент произошел вечером 28 апреля на платформе центрального железнодорожного вокзала. Злоумышленники отобрали документацию и две единицы табельного оружия. В городе был введен оперативный план "Сирена".

facebook.com/Оксана Блищик В Киеве у правительственных курьеров отобрали почту и пистолеты

"Около 21:45 правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов. При этом злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле", — написала Блищик.

Напомним, в марте в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него.